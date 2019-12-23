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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 декабря

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 декабря - Фото
23.12.2019, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ - ЗАЛОЖНИКИ КРЕМЛЯ ВЕРНУТСЯ В УКРАИНУ ДО НОВОГО ГОДА. Конкретные цифры и даты источник LIGA.net в Офисе президента не называет. Речь идет об обмене "всех установленных на всех установленных", информацию официально подтвердили в ОП (подробнее).

2. ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗА В УКРАИНУ КИЕВ И МОСКВА ОБСУДЯТ В 2020-М. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак опроверг информацию о том, что якобы пять украинских компаний договорились с Газпромом. По его словам, вопрос о прямых поставках могут обсудить после Нового года (подробнее).

3. УБИЙЦ ЖУРНАЛИСТА ХАШОГГИ ЖДЕТ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ. НО НЕ ВСЕХ. Хашогги убили в прошлом году в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Журналист критиковал наследного принца Мухаммеда бин Салмана, в ООН считают убийство внесудебной казнью (подробнее).

4. НБУ СКУПИЛ БОЛЕЕ $500 МЛН, ГРИВНЯ ПОДЕШЕВЕЛА ВСЕГО НА КОПЕЙКУ. С 16 по 21 декабря регулятор совершил самую большую интервенцию с начала года - выкупил с межбанковского валютного рынка $563,6 млрд (подробнее). Сегодня торги по доллару открылись котировками 23,255/23,275, к закрытию они составили 23,265/23,28 (подробнее).

5. ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ПО ДЕЛУ ШЕРЕМЕТА ОСТАНЕТСЯ ПО СТРАЖЕЙ. Защита просила изменить меру пресечения для музыканта и бойца ССО Андрея Антоненко на ночной домашний арест, но Киевский апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Антоненко подозревают в организации убийства журналиста (подробнее).

6. ВРЕМЕННОГО ТЕЙЛОРА СМЕНЯЕТ ВРЕМЕННАЯ КВИН. Кристина Квин уже занимала должность временного поверенного США в делах Украины до назначения Уильяма Тейлора, и, как он сообщил сегодня, вернется на нее после истечения срока его полномочий. В США уже готовят нового посла (подробнее).

7. ПРЕМЬЕР ВЕЛИКОБРИТАНИИ КОНСТАТИРОВАЛ: ПЕРЕЗАГРУЗКА С РОССИЕЙ НЕВОЗМОЖНА. Ранее Борис Джонсон лелеял надежду, что с Россией можно начать все с чистого листа. "Я был неправ", - признал он (подробнее).

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