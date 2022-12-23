Семь главных новостей Украины и мира на 20:00 23 декабря

1. Путь в ЕС. Еврокомиссия ожидает, что Украина изменит закон о КСУ

Европейская комиссия ожидает, что Украина приведет принятый Верховной Радой и уже подписанный президентом закон о Конституционном суде в соответствие с новыми выводами Венецианской комиссии.

2. Бербок о Patriot в Украине: Германия может последовать примеру США, мы изучим поставки

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца изучит возможности расширения поставок оружия в Украину после передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США.

3. Иран собирается расширить поставки передовых вооружений России – директор Моссада

Иран собирается расширить свой проект по обогащению урана и пытается сохранить в тайне намерения по увеличению поставок в Россию "передового оружия" для войны против Украины, предостерег директор израильской службы внешней разведки Давид Барнеа.

4. Часть Херсона может остаться без света, воды и отопления. Жителей призвали эвакуироваться

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Херсон, из-за чего часть города может остаться без света, воды и отопления – власти призвали жителей эвакуироваться.

5. Попытки России сеять вражду между Польшей и Украиной не увенчаются успехом, заверили у Дуды

Разделить польский и украинский народы, посеять между ними вражду – стратегическая задача России, в результате которой при пассивности Польши должно произойти поглощение Украины оккупантами. Об этом заявил советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох.

6. Достигнутые с США договоренности усилят ВСУ на основных направлениях – Зеленский

Результатом визита в Вашингтон стало достижение "стратегических договоренностей, которые в ближайшие месяцы усилят Силы обороны на ключевых направлениях", заявил президент Владимир Зеленский.

7. COVID-19: В Китае мощная вспышка эпидемии, 37 млн заболевших за один день – Bloomberg

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 20 декабря выявлены почти 37 млн новых случаев заболевания коронавирусом, а всего за первые 20 дней декабря им заразились 248 млн жителей КНР, что составляет около 18% от всего населения страны.

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Сергій Бережний

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