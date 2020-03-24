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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 марта

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 марта - Фото
24.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В УКРАИНЕ 97 ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ МИНЗДРАВА. По состоянию на день 24 марта, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом, динамика нарастает (подробнее).

2. "ЖЕСТКИЙ" КАРАНТИН В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: МЕТРО ЛОНДОНА ВСЕ РАВНО ПЕРЕПОЛНЕНО — ФОТО. Метро в столице Великобритании по-прежнему переполнено, несмотря на объявленные накануне жесткие ограничительные меры в целях предотвращения распространения нового коронавируса. Мэр Лондона Садик Хан призвал людей соблюдать карантин, иначе "умрет больше людей" (подробнее).

3. КАК ПРАВИЛЬНО МЫТЬ РУКИ АНТИСЕПТИКОМ: ПОКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ САНВРАЧ СТРАНЫ — ВИДЕО. Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сегодня на брифинге продемонстрировал, как правильно мыть руки антисептиком. Ляшко заявил, что сейчас ими фиксируется неправильное использование антисептиков в быту (подробнее).

4. КОРОНАВИРУС. ЯПОНИЯ И МОК ДОГОВОРИЛИСЬ ПЕРЕНЕСТИ ОЛИМПИАДУ-2020. Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса (подробнее).

5. КОРОНАВИРУС. США МОГУТ СТАТЬ ЭПИЦЕНТРОМ ПАНДЕМИИ – ВОЗ. Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис заявила в Женеве, что в США произошло "очень большое ускорение" распространения коронавирусной инфекции, и потенциально они могут стать новым эпицентром пандемии (подробнее).

6. КАРАНТИН. ПАССАЖИРСКИЕ САМОЛЕТЫ ПРИНИМАТЬ БУДУТ ТОЛЬКО ДВА АЭРОПОРТА. Кабинет министров Украины с 24 марта разрешил принимать и отправлять пассажирские самолеты только Международному аэропорту Борисполь, аеропорт “Львів” имени Данила Галицкого будет резервным (подробнее).

7. ЗА БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ ВЫСКАЗАЛИСЬ 40% - ОПРОС КМИС. Почти 90% украинцев обеспокоены распространением коронавируса в стране, 40% считают, что меры по борьбе с ним должны быть более жесткими. Об этом говорят данные опроса, проведенного с 21 по 24 марта Киевским международным институтом социологии (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Важный разговор | Наибольший риск заболеть сейчас коронавирусом - прийти в больницу. Интервью эпидемиолога

Ребрина Вадим
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