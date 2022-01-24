UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 января

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 января - Фото

1. ГОСДЕП ОБЯЗАЛ СЕМЬИ ДИПЛОМАТОВ И РАЗРЕШИЛ ЧИНОВНИКАМ ВЫЕХАТЬ ИЗ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАИНЕ. Госдеп приказал семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве (подробнее).

2. УГРОЗА РОССИИ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОТЗЫВАЕТ ИЗ УКРАИНЫ ЧАСТЬ СОТРУДНИКОВ ПОСОЛЬСТВА. При этом в Лондоне заверили: посольство остается открытым и будет продолжать выполнять важную работу, в том числе оказывать консульскую помощь и поддержку гражданам Великобритании в Украине (подробнее).

3. ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ОТРЕАГИРОВАЛ НА НАЧАЛО ЭВАКУАЦИИ ЧАСТИ ПЕРСОНАЛА ПОСОЛЬСТВА США. В Офисе президента предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США (подробнее).

4. НАТО ПЕРЕБРАСЫВАЕТ НОВЫЕ СИЛЫ НА ВОСТОЧНЫЙ ФЛАНГ И ПРИВОДИТ ВОЙСКА В БОЕГОТОВНОСТЬ. Вооруженные силы стран НАТО в Восточной Европе переводятся в состояние повышенной готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания. Усиление обороны союзников стало необходимым, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее (подробнее).

5. УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ. РУКОВОДСТВО РАДЫ СОБЕРЕТСЯ НА ЗАКРЫТУЮ ВСТРЕЧУ, ЗОВУТ РЕЗНИКОВА И КУЛЕБУ. Парламентская фракция Слуги народа созывает закрытую встречу в Раде с главами других политсил, на которую позовут министра обороны и министра иностранных дел. Причина – угроза российского вторжения (подробнее).

6. ЕС ГОТОВ ЭКСТРЕННО ВЫДЕЛИТЬ УКРАИНЕ 1,2 МЛРД ЕВРО: КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ. Новый пакет финансовой помощи состоит как из экстренных кредитов, так и из грантов (подробнее).

7. НЕ ИЗ-ЗА УГРОЗ. В LUFTHANSA РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛИ ГРАФИК ПОЛЕТОВ В КИЕВ. Крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa, в состав которого входят Swiss и Austrian Airlines, объявил об изменении графика полетов в Киев (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Прямая речь | Украина сдержала слово. Теперь наш черед – мы должны встать рядом с нашим союзником

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 