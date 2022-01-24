Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 января

1. ГОСДЕП ОБЯЗАЛ СЕМЬИ ДИПЛОМАТОВ И РАЗРЕШИЛ ЧИНОВНИКАМ ВЫЕХАТЬ ИЗ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАИНЕ. Госдеп приказал семьям американских дипломатов и разрешил госслужащим выехать из посольства США в Киеве (подробнее).

2. УГРОЗА РОССИИ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОТЗЫВАЕТ ИЗ УКРАИНЫ ЧАСТЬ СОТРУДНИКОВ ПОСОЛЬСТВА. При этом в Лондоне заверили: посольство остается открытым и будет продолжать выполнять важную работу, в том числе оказывать консульскую помощь и поддержку гражданам Великобритании в Украине (подробнее).

3. ОФИС ПРЕЗИДЕНТА ОТРЕАГИРОВАЛ НА НАЧАЛО ЭВАКУАЦИИ ЧАСТИ ПЕРСОНАЛА ПОСОЛЬСТВА США. В Офисе президента предположили, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько логикой внутриполитической ситуации в США (подробнее).

4. НАТО ПЕРЕБРАСЫВАЕТ НОВЫЕ СИЛЫ НА ВОСТОЧНЫЙ ФЛАНГ И ПРИВОДИТ ВОЙСКА В БОЕГОТОВНОСТЬ. Вооруженные силы стран НАТО в Восточной Европе переводятся в состояние повышенной готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания. Усиление обороны союзников стало необходимым, поскольку Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее (подробнее).

5. УГРОЗА ВТОРЖЕНИЯ. РУКОВОДСТВО РАДЫ СОБЕРЕТСЯ НА ЗАКРЫТУЮ ВСТРЕЧУ, ЗОВУТ РЕЗНИКОВА И КУЛЕБУ. Парламентская фракция Слуги народа созывает закрытую встречу в Раде с главами других политсил, на которую позовут министра обороны и министра иностранных дел. Причина – угроза российского вторжения (подробнее).

6. ЕС ГОТОВ ЭКСТРЕННО ВЫДЕЛИТЬ УКРАИНЕ 1,2 МЛРД ЕВРО: КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ. Новый пакет финансовой помощи состоит как из экстренных кредитов, так и из грантов (подробнее).

7. НЕ ИЗ-ЗА УГРОЗ. В LUFTHANSA РАССКАЗАЛИ, ПОЧЕМУ ИЗМЕНИЛИ ГРАФИК ПОЛЕТОВ В КИЕВ. Крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa, в состав которого входят Swiss и Austrian Airlines, объявил об изменении графика полетов в Киев (подробнее).

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Вадим Ребрина

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