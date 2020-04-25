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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 апреля

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 апреля - Фото
25.04.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КОРОНАВИРУС. ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ. На утро 25 апреля в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 830 260 человек, 197 255 умерли, 801 908 выздоровели. В Украине выявлено 8125 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (подробнее).

2. ПОЖАР В ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ: ОГОНЬ ОХВАТИЛ 200 ГА - ВИДЕО И ФОТО. Пожар на территории Пояскивского лесничества Житомирской области охватил приблизительно 200 га. Там продолжают тушить отдельные очаги возгорания (подробнее).

3. КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ, КОГДА КАРАНТИН ЗАКОНЧИТСЯ: ИНФОГРАФИКА КАБМИНА. Кабинет министров показал инфографику о том, как будут выглядеть новые стандарты социальной жизни, когда карантин в Украине закончится (подробнее).

4. С МАЯ УКРАИНА ВВЕДЕТ 65% ПОШЛИНУ НА ИМПОРТ УГЛЯ ИЗ РОССИИ. Кабмин отсрочил c 15 апреля до 1 мая введение 65% пошлин на энергетический уголь из России. Согласно постановлению, пошлина не распространяется на импорт антрацита, битуминозного, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности (подробнее).

5. КОРОНАВИРУС. ВОЗ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОТ ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ ИММУНИТЕТА. По данным ВОЗ, некоторые правительства считают, что обнаружение антител к COVID-19 может служить в качестве основания для выдачи иммунного паспорта, который позволил бы людям путешествовать или вернуться на работу, предполагая, что они защищены от повторного заражения (подробнее).

6. ВСУ ИСПЫТАЛИ РАКЕТУ "ОЛЬХА-М": ФОТО, ВИДЕО. На полигоне в Одесской области успешно проведено испытание ракеты "Ольха-М" - цель поражена с первого выстрела (подробнее).

7. ШВЕЦИЯ НЕ ВВОДИЛА ЖЕСТКИЙ КАРАНТИН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. Что там происходит: фото. Шведское общество поддерживает решение своего правительства не вводить жесткие меры ограничения в связи с коронавирусом. Однако не все вирусологи страны убеждены в правильности такой стратегии (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Человек в мешке. Каково это — умереть от коронавируса

Вадим Ребрина
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