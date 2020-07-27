Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 июля

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1. КОМАНДУЮЩИЙ ООС ПРИКАЗАЛ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ НА ДОНБАССЕ. С 00:00 27 июня по всей линии разграничения введен режим полного и всеобъемлющего прекращения огня (подробнее).

2. ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИИ ТРИЖДЫ НАРУШИЛИ ПЕРЕМИРИЕ НА ДОНБАССЕ. За текущие сутки зафиксировано два обстрела и одно минирование со стороны боевиков (подробнее).

3. РОССИЯ НЕ БУДЕТ ГАРАНТИРОВАТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ. Пресс-секретарь Путина снова заявил, что РФ не является участником конфликта (подробнее).

4. В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВОДОРОДА. По словам в.и.о министра энергетики Буславец, правительство рассматривает вопрос о строительстве такого предприятия (подробнее).

5. УКРАИНА И ИТАЛИЯ ПОЛНОСТЬЮ СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕЛЕТЫ МЕЖДУ СОБОЙ. На прошлой неделе подписано новое соглашение между странами (подробнее).

6. РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО УПАЛ ДО УРОВНЯ ПЕРВОГО ТУРА ПРОШЛОГОДНИХ ВЫБОРОВ. По данным социологической группы Рейтинг, за действующего президента готовы проголосовать 30,2% определившихся с выбором (подробнее).

7. В УКРАИНЕ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ ПРОИЗВОДСТВО ТУРЕЦКИХ ДРОНОВ BAYRAKTAR. Обсуждается также совместная разработка еще более мощных систем (подробнее).

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Денис Юдин

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