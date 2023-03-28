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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 марта

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 марта - Фото
Танк Challenger 2 MBT (Скриншот видео)

1. Ночью Россия атаковала дронами и авиабомбами. Силы ПВО сбили 12 "шахедов" – Воздушные силы. Ночью 27 марта российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Силы противовоздушной обороны сбили 12 "шахедов" и один беспилотник-разведчик (подробнее).

2. "Может переломить ход войны". Болгария продаст Украине большое количество боеприпасов – Euroactiv. Временное Минобороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ старые боеприпасы на сумму почти 175 млн евро, а получит новые. Цель состоит в том, чтобы огромное количество старых боеприпасов со складов болгарской армии попало в Украину (подробнее).

3. Резников показал, как танки Challenger 2 катаются по Украине. Скоро на фронт – видео. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в Украину и скоро отправятся на передовую (подробнее).

4. В Бахмуте уменьшилось количество боев, возможно, из-за перегруппировки сил россиянами – ВСУ. На Бахмутском направлении уменьшилось количество боев – возможно, это связано с перегруппировкой российских войск, сказал представитель Восточной группировки Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый (подробнее).

5. Словакия форсирует производство 155 мм снарядов в пять раз. Словакия собирается увеличить производство артиллерийских снарядов калибра НАТО (155 мм) с 30 000 единиц до 150 000 в год (подробнее).

6. Госдеп США поддержал создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. Было много разных моделей на рассмотрении, США тщательно оценивали все "за" и "против" каждой из них и пришли к выводу, что самый эффективный способ – создание интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины (подробнее).

7. Групповое изнасилование 14-летней. Прокуратура оспорила приговор суда. Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу по приговору Воловецкого районного суда Закарпатской области по делу о групповом секс-насилии над 14-летней (подробнее).

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