Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 ноября

Россия впервые потеряла место в Исполнительном совете ОЗХО, бойкот саммита ОБСЕ, на Банковой отвергают "конфликт" между Зеленским и Залужным и прочее

Владимир Зеленский (Скриншот)

1. Россия впервые потеряла место в Исполнительном совете ОЗХО – Зеленский. Президент Владимир Зеленский заявил, что впервые в истории Россия не была избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (подробнее).

2. Не только Украина и балтийские союзники не приедут на заседание ОБСЕ с Лавровым – Кулеба. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что он и его коллеги из стран Балтии – не единственные, кто решил бойкотировать заседание ОБСЕ, на которое пригласили главу МИД России Сергея Лаврова (подробнее).

3. The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного. На Банковой ответили. Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного. Подоляк заявил, что это не соответствует действительности (подробнее).

4. На пути в НАТО. Украина представила план реформ на 2024 год. 29 ноября на заседании Совета Украина-НАТО была представлена адаптированная Годовая национальная программа по дальнейшему реформированию, чтобы соответствовать требованиям Альянса (подробнее).

5. Из запланированного миллиона снарядов Украина получила от Евросоюза 300 000 – Кулеба. Европейский Союз пока поставил Украине около 300 000 из обещанного миллиона снарядов. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Reuters (подробнее).

6. Зеленский в Одесской области: Военная обстановка, ПВО, "зерновой коридор" – видео. Президент Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, встретился с военными и принял участие в совещаниях. Об этом глава государства сообщил в Telegram (подробнее).

7. Укроборонпром назвал фейком информацию в СМИ о поставках украинских авиазапчастей в РФ. Компания "Украинская оборонная промышленность" (УОП, бывший Укроборонпром) в официальном заявлении опровергла информацию, опубликованную рядом СМИ, об импорте российской компанией "Авиа ФЭД сервис" в январе 2022 – июле 2023 года компонентов для самолетов и вертолетов производства некоторых предприятий УОП (подробнее).

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