Сім головних новин України та світу на 19:00 29 листопада

Росія вперше втратила місце у Виконавчій раді ОЗХЗ, бойкот саміту ОБСЄ, на Банковій відкидають "конфлікт" між Зеленським та Залужним та інше

Володимир Зеленський (Скриншот)

1. Росія вперше втратила місце у Виконавчій раді ОЗХЗ – Зеленський. Президент Володимир Зеленський заявив, що вперше в історії Росія не була обрана до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (детальніше).

2. Не тільки Україна та балтійські союзники не приїдуть на засідання ОБСЄ з Лавровим – Кулеба. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції у Брюсселі заявив, що він та його колеги з країн Балтії – не єдині, хто вирішив бойкотувати засідання ОБСЄ, на яке запросили главу МЗС Росії Сергія Лаврова (детальніше).

3. The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного. На Банковій відповіли. Журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного. Подоляк заявив, що це не відповідає дійсності (детальніше).

4. На шляху до НАТО. Україна представила план реформ на 2024 рік. 29 листопада, на засіданні Ради Україна – НАТО було представлено адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування, аби відповідати вимогам Альянсу (детальніше).

5. Із запланованого мільйона снарядів Україна отримала від Євросоюзу 300 000 – Кулеба. Європейський Союз поки що поставив Україні близько 300 000 з обіцяного мільйона снарядів. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє Reuters (детальніше).

6. Зеленський в Одеській області: Військова обстановка, ППО, "зерновий коридор" – відео. Президент Володимир Зеленський прибув до Одеської області, зустрівся з військовими та взяв участь у нарадах. Про це глава держави повідомив у Telegram (детальніше).

7. Укроборонпром назвав фейком інформацію у ЗМІ про постачання українських авіазапчастин до РФ. Компанія "Українська оборонна промисловість" (УОП, колишній Укроборонпром) в офіційній заяві спростувала інформацію, опубліковану низкою ЗМІ, про імпорт російською компанією "Авіа ФЕД сервіс" у січні 2022 – липні 2023 року компонентів для літаків та гелікоптерів виробництва деяких підприємств УОП (детальніше).

Читайте також:

В Україні, ймовірно, ліквідували "жирну" ціль – генерал-майора РФ, який торік втік з Ізюма

Українські хакери разом з СБУ зламали сайт російського міністерства – викачали дані про війну

Ризики скасували зміни. Як скорочення облікової ставки вплинуло на кредити і депозити



В енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Ситуація важка — Укренерго