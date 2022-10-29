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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 октября

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 октября - Фото
Скриншот с видео

1. В РАЙОНЕ МАЙОРСКА ТОЧЕЧНЫМИ УДАРАМИ СИЛ ОБОРОНЫ УНИЧТОЖЕНО ОКОЛО 300 ОКУПАНТОВ – ГЕНШТАБ. За прошедшие сутки в районе Майорска Донецкой области Силы обороны точечными ударами уничтожили около 300 российских оккупантов (подробнее).

2. РОССИЙСКАЯ АРМИЯ ПОТЕРЯЛА В ВОЙНЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ 70 000 ВОЕННЫХ – СВОДКА ГЕНШТАБА. Силы обороны Украины за сутки, 28 октября, уничтожили 550 российских военных, 19 танков, самолет и вертолет (подробнее).

3. США ГОТОВЫ НА ВСЕ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ЗЛОНАМЕРЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРАНА – ГОСДЕП. Соединенные Штаты Америки готовы использовать все средства, чтобы противодействовать злонамеренной деятельности Ирана – в частности, иранским поставкам военных дронов России (подробнее).

4. УТРОМ НЕ БЫЛО АВАРИЙНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ, НО НАДО СОКРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ Э/Э ВЕЧЕРОМ — УКРЭНЕРГО. Укрэнерго с утра в субботу, 29 октября, не вводило аварийные отключения света, но просит украинцев сэкономить потребление электроэнергии вечером (подробнее).

5. ИЗ ПЛЕНА ВЕРНУЛИСЬ 52 УКРАИНЦА. СРЕДИ НИХ ДВОЕ АЗОВЦЕВ, ХИРУРГИ И МОРЯК СО ЗМЕИНОГО: ВИДЕО. В рамках очередного обмена домой вернулись 52 украинца – военные, медики, гражданские. Среди них двое защитников Мариуполя из полка "Азов" (подробнее).

6. АТАКА УКРАИНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ НА ВОЕННУЮ БАЗУ ЧФ РФ В СЕВАСТОПОЛЕ: ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО. Как сообщили LIGA.net источники в правоохранительных органах, за ночной атакой на базу ЧФ РФ могут стоять спецслужбы Украины. Источники также предоставили эксклюзивное видео ночной атаки на военные объекты РФ, включая военные корабли (подробнее).

7. РОССИЯ ЗАЯВИЛА, ЧТО ПРЕКРАЩАЕТ УЧАСТИЕ В "ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ" ИЗ-ЗА АТАКИ В СЕВАСТОПОЛЕ. В Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в реализации "зерновой сделки" из-за сегодняшней атаки на ее корабли в Севастопольской бухте (подробнее).

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Вадим Ребрина
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