Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 августа

1. Резникову предлагают должность посла в Британии, министром может стать Умеров – источник. Президент Владимир Зеленский рассматривает вариант назначить Алексея Резникова послом Украины в Великобритании, а министром обороны предложить назначить Рустема Умерова, главу Фонда госимущества. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника (подробнее).

2. Бен Уоллес ушел с поста главы Минобороны Великобритании. Бен Уоллес направил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку официальную просьбу об отставке с должности министра обороны (подробнее).



3. В прошлом году Россия украла почти 6 млн тонн украинской пшеницы – разведка США. В 2022 году Россия украла около 6 млн тонн украинской пшеницы, свидетельствуют данные доклада Конгресса США. Информация разведки США базируется на анализе спутниковых снимков и данных из открытых источников (подробнее).

4. Новым главой Минобороны Британии стал союзник Сунака Шаппс. Новым министром обороны Великобритании станет глава Министерства энергетической безопасности Грант Шаппс (подробнее).

5. Успешное применение украинского дальнобойного оружия: цель поражена в 700 км – Зеленский. Президент сообщил о проведении очередного селекторного совещания, на котором Министерство стратегической промышленности отчитывалось об успешном применении дальнобойного украинского оружия по цели на расстоянии 700 км (подробнее).



6. Данилов опроверг информацию западных медиа о якобы 70 000 погибших украинских воинах. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опроверг информацию о якобы 70 000 погибших украинских воинах (подробнее).



7. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка". Данилов показал видео испытаний новой украинской ракеты. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что испытания ракеты прошли успешно, а применение было эффективным (подробнее).

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