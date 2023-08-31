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Сім головних новин України та світу на 19:00 31 серпня

Этот материал также доступен на русском
31.08.2023, 19:00
Сім головних новин України та світу на 19:00 31 серпня - Фото
Скриншот

1. Резнікову пропонують посаду посла в Британії, міністром може стати Умєров – джерело. Президент Володимир Зеленський розглядає варіант призначити Олексія Резнікова послом України у Великій Британії, а міністром оборони запропонувати призначити Рустема Умєрова, голову Фонду держмайна. Про це LIGA.net повідомили три співрозмовники (детальніше).

2. Бен Воллес пішов з посади голови Міноборони Великої Британії. Бен Воллес направив прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку офіційне прохання про відставку з посади міністра оборони (детальніше).

3. Торік Росія вкрала майже 6 млн тонн української пшениці — розвідка США. У 2022 році Росія вкрала майже 6 млн тонн української пшениці, свідчать дані доповіді Конгресу США. Інформація розвідки США базується на аналізі супутникових знімків та даних з відкритих джерел (детальніше).

4. Новим головою Міноборони Британії став союзник Сунака Шаппс. Новим міністром оборони Великої Британії стане голова Міністерства енергетичної безпеки Грант Шаппс (детальніше).

5. Успішне застосування української далекобійної зброї: ціль уражена за 700 км – Зеленський. Президент повідомив про проведення чергової селекторної наради, на якій Міністерство стратегічної промисловості звітувало про успішне застосування далекобійної української зброї по цілі на відстані 700 км (детальніше).

6. Данілов спростував інформацію західних медіа про нібито 70 000 загиблих українських воїнів. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спростував інформацію про нібито 70 000 загиблих українських воїнів (детальніше).

7. "Ждет Севастополь, ждет Камчатка". Данілов показав відео випробувань нової української ракети. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що випробування ракети пройшли успішно, а застосування було ефективним (детальніше).

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