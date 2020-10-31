Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 31 октября

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1. ОТМЕТКА СУТОЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 9000 СЛУЧАЕВ. 30 октября, в Украине выявили 8752 новых случаев инфицирования – это очередной рекорд за время эпидемии. Лидером по суточной заболеваемости и в общей картине остается Киев. (подробнее)

2. ЦИК ОБНАРОДОВАЛА ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ. ЦИК признал избранным 22 мэров (всего в Украине насчитывается 1421 голова города/села) и 1841 местного депутата (общее количество депутатских мандатов по стране – 43 122). (подробнее)

3. КИТАЙ ПОСТРОИТ В УКРАИНЕ ПЕРВУЮ КРУПНУЮ ВЭС БЕЗ "ЗЕЛЕНОГО ТАРИФА". Украинская компания WindFarm и китайская компания PowerChina заключили контракт о совместной реализации проекта строительства ветроэлектростанции мощностью 800 МВт в Донецкой области без получения "зеленого тарифа". (подробнее)

4. ПАШИНЯН НАПРАВИЛ ПУТИНУ ПИСЬМО С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ, В МИД РФ ОТВЕТИЛИ. Армянский премьер направил письмо президенту России, в котором попросил сообщить, какую помощь может предоставить Россия во исполнении норм международного договора. РФ ответила, что поможет, если "боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении". (подробнее)

5. ДТП НА МАЙДАНЕ. ПОДОЗРЕВАЕМОМУ ИЗБРАЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ. В Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения водителю, подозреваемому в том, что он насмерть сбил двух пешеходов и травмировал еще нескольких человек – круглосуточный домашний арест до 30 декабря 2020 года включительно с ношением электронного браслета. (подробнее)

6. БЕЛАРУСЬ ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. С 1 ноября Беларусь приостанавливает возможность пересечения сухопутной границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. (подробнее)

7. УМЕР АКТЕР ШОН КОННЕРИ. На 91 году жизни умер легендарный британский актер и продюсер сэр Томас Шон Коннери. (подробнее)

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