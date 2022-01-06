UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 января

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 января - Фото

1. В УКРАИНЕ РАЗРЕШИЛИ БУСТЕРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о введении бустерной вакцинации для всех, кто старше 18 лет и был вакцинирован. Бустерную дозу желательно получить в период от шести до девяти месяцев после второй дозы прививки. (подробнее)

2. СУД АРЕСТОВАЛ ВСЕ ИМУЩЕСТВО ПОРОШЕНКО. Печерский суд Киева арестовал все имущество пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о поставках угля из временно оккупированных районов Донбасса в 2014-15 годах.Адвокаты подадут апелляцию. (подробнее)

3. ЛАТВИЯ ОТПРАВИТ В УКРАИНУ ОРУЖИЕ. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику. Он подчеркнул, что "по сути, они нас защищают". (подробнее)

4. БОРРЕЛЬ О ТРЕБОВАНИЯХ РОССИИ: ВРЕМЕНА ЯЛТЫ И РАЗДЕЛА СФЕР ВЛИЯНИЯ ПРОШЛИ. Главный дипломат ЕС подчеркнул: вопросы безопасности ЕС и Украины как части Европы в первую очередь касаются украинцев и европейцев. (подробнее)

5. УЗ ПРИОСТАНОВИЛИ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПЕРЕВОЗКУ ПАССАЖИРОВ. Укртрансбезопасность приостановила действие лицензии Укрзализныци на перевозку пассажиров и опасных грузов, согласно которой с 11 января 2022 года компания должна прекратить железнодорожные перевозки. (подробнее)

6. РОССИЙСКИХ ДЕСАНТНИКОВ ПЕРЕБРАСЫВАЮТ В КАЗАХСТАН. В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, Россия отправила в Казахстан

подразделения Воздушно-десантных войск. (подробнее)

7. АЭРОПОРТЫ ОТМЕНЯЮТ РЕЙСЫ В КАЗАХСТАН. На фоне массовых протестов в Казахстане, в страну отменяют авиарейсы мировые авиакомпании и аэропорты, в том числе украинские. (подробнее)

Читайте также текст дня: Сбить астероид и пробурить Марс. Что еще планируется сделать в 2022 году в космосе

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 