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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 января

09.01.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 января - Фото

1. СТЕПАНОВ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19. Министр здравоохранения пояснил, что во время рождественско-новогодних праздников люди активно перемещались в Украине и за ее пределами – сейчас заканчивается инкубационный период у тех, кто мог заразиться во время праздников. (подробнее)

2. TWITTER НАВСЕГДА ЗАБЛОКИРОВАЛ ТРАМПА. В компании считают, что существует "риск дальнейшего подстрекательства к насилию" со стороны главы Белого дома. (подробнее)

3. В ИНДОНЕЗИИ ПРОПАЛ С РАДАРОВ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ. Через несколько минут после взлета пропала связь с Boeing-737 авиакомпании Sriwijaya Air. На борту было 62 человека. В море нашли предполагаемые обломки самолета. (подробнее)

4. НАД АНТАРКТИКОЙ ЗАКРЫЛАСЬ РЕКОРДНАЯ ОЗОНОВАЯ ДЫРА. Дыра начала быстро расти с середины августа 2020-го и достигла пика к 20 сентября. Она занимала площадь 24,8 млн кв. км и растянулась над большей частью Антарктики. (подробнее)

5. НОРВЕЖЦЫ ЗАПУСТИЛИ ТРЕТЬЮ СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В УКРАИНЕ. Норвежская компания Scatec Soilar ASA ввела в коммерческую эксплуатацию солнечную электростанцию в Черкасской области. (подробнее)

6. КИТАЙ ЗАПУСТИЛ ПЕРВУЮ В МИРЕ СЕТЬ КВАНТОВОЙ СВЯЗИ. Группа инженеров Университета науки и технологий (Хэфэй, Китай) развернула первую в мире интегрированную сеть квантовой связи, которая имеет максимально возможный уровень защиты от взлома. (подробнее)

7. В ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ НА МАГИСТРАЛЬНОМ ГАЗОПРОВОДЕ. Газоснабжение перекрыли в 15 населенных пунктах Оржицкого района. Пожар тушат ГСЧС и газовщики. Предварительно, жертв и пострадавших нет. (подробнее)

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