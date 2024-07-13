Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 13 июля

Россия убила в Будах на Харьковщине спасателя и полицейского, СБУ атаковала очередную нефтебазу под Ростовом и другие новости за 13 июля

Последствия российского удара по Будам 13 июля (Фото: МВД)

1. Сикорский: Польша рассматривает сбивание российских ракет над Украиной. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает украинское предложение сбивать российские ракеты близко к польской территории, пока они еще находятся в украинском воздушном пространстве (подробнее).

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2. В Испании дети попали в лагерь с "несносными" условиями: родители привлекли омбудсмена и МИД – фото. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец получил жалобы на детский лагерь в Испании, куда привезли украинцев – они находились в полиэтиленовых палатках. Владелец угрожает "выбросить" всех недовольных (подробнее).

3. Россия готовит новые подразделения для атак в Волчанске – Силы обороны. Российская армия на Харьковском направлении продолжает наступательные действия и готовит новые подразделения к атакам в Волчанске, сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков" (подробнее).

4. Нефтебазу в Ростовской области ночью атаковали дроны СБУ – источник. Пожар на нефтебазе в Ростовской области, возникший в ночь на 13 июля, является спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах (подробнее).

5. Кабмин утвердил две формы надгробных плит для Национального военного кладбища – фото. Кабинет министров одобрил постановление о форме надгробных плит на Национальном военном мемориальном кладбище (подробнее).

6. В Будах погибли начальник райуправления ГСЧС и полицейский, ранены железнодорожники. В результате российского воздушного удара по поселку Буды в Харьковском районе 13 июля погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Артем Костыря, старший сержант полиции Алексей Кощий. Ранены пятеро железнодорожников (подробнее).

7. Суд закрыл дело Алека Болдуина – его обвиняли в непреднамеренном убийстве оператора Гатчинс. Суд штата Нью-Мексико снял с актера Алека Болдвина обвинения в непреднамеренном убийстве кинооператора украинского происхождения Галины Гатчинс на съемочной площадке в 2021 году (подробнее).

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