Сім головних новин України та світу на 21:00 13 липня

Росія вбила у Будах на Харківщині рятувальника та поліціянта, СБУ атакувала чергову нафтобазу під Ростовом та інші новини за 13 липня

Наслідки російського удару по Будах 13 липня (Фото: МВС)

1. Сікорський: Польща розглядає збиття російських ракет над Україною. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає українську пропозицію збивати російські ракети близько до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі (детальніше).

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2. В Іспанії діти потрапили у табір з "нестерпними" умовами: батьки залучили омбудсмена та МЗС – фото. Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець отримав скарги на дитячий табір в Іспанії, куди привезли українців, – вони перебували у поліетиленових наметах. Власник погрожує "викинути" всіх незадоволених (детальніше).

3. Росія готує нові підрозділи для атак у Вовчанську – Сили оборони. Російська армія на Харківському напрямку продовжує наступальні дії та готує нові підрозділи до атак у Вовчанську, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" (детальніше).

4. Нафтобазу в Ростовській області вночі атакували дрони СБУ – джерело. Пожежа на нафтобазі у Ростовській області, яка виникла в ніч проти 13 липня, є спецоперацією Служби безпеки України. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах (детальніше).

5. Кабмін затвердив дві форми намогильних плит для Національного військового кладовища – фото. Кабінет міністрів схвалив постанову про форму намогильних плит на Національному військовому меморіальному кладовищі (детальніше).

6. У Будах загинули начальник райуправління ДСНС та поліціянт, поранені залізничники. Внаслідок російського повітряного удару по селищу Буди у Харківському районі 13 липня загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС Артем Костиря, старший сержант поліції Олексій Кощій. Поранені п'ятеро залізничників (детальніше).

7. Суд закрив справу Алека Болдвіна – його звинувачували у ненавмисному вбивстві операторки Гатчинс. Суд штату Нью-Мексико зняв з актора Алека Болдвіна звинувачення в ненавмисному вбивстві кінооператорки українського походження Галини Гатчінс на знімальному майданчику у 2021 році (детальніше).

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