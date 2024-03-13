Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 13 марта

ЕС поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро, а СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода

Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель (Фото: EPA)

1. В ЕС одобрили 5 млрд евро для помощи Украине оружием на 2024 год – Боррель. Комитет постоянных представителей в Европейском Союзе поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро – из него финансируются поставки оружия Украине. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (подробнее).

2. Россия заявляет о захвате Невельского у Авдеевки. ВСУ опровергают, все под контролем – карта. В России заявили, что оккупировали поселок Невельский на Авдеевском направлении. Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой опроверг это в комментарии LIGA.net (подробнее).

3. РДК и Легион анонсировали удары по Белгороду и Курску. Призывают местных жителей бежать. Российский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон анонсировали удары по военным объектам кафиров в Белгороде и Курске (подробнее).

4. Мобилизация. Отменены заседания комитета по нацбезопасности, причины неизвестны – нардеп. Сегодняшнее заседание комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне упразднено. Пока неизвестны причины и то, когда возобновят заседания. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа, член комитета Федор Вениславский (подробнее).

5. СБУ устроила налет дронами на три НПЗ в России и авиабазы под Воронежем: видео и детали. Служба безопасности Украины атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода на территории России. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах обороны (подробнее).

6. Дроны ГУР атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в России – источник. 13 марта беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны совершили атаку на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области России. Эту информацию LIGA.net подтвердил собеседник в Силах безопасности и обороны (подробнее).

7. Планы мобилизовать 500 000 человек: в Минобороны объяснили свои комментарии FT. В Министерстве обороны Украины объяснили свои комментарии для издания Financial Times о необходимости мобилизовать до 500 000 украинцев, которые должны заменить истощенных военных на фронте. Об этом говорится в тексте полного комментария, опубликованного оборонным ведомством (подробнее).

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