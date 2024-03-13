Сім головних новин України та світу на 21:00 13 березня

ЄС підтримав збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро, а СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи

Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель (Фото: EPA)

1. У ЄС схвалили 5 млрд євро для допомоги Україні зброєю на 2024 рік – Боррель. Комітет постійних представників у Європейському Союзі підтримав збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро – з нього фінансуються постачання зброї Україні. Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (детальніше).

2. Росія заявляє про захоплення Невельського біля Авдіївки. ЗСУ спростовують, все під контролем — мапа. У Росії заявили, що окупували селище Невельське на Авдіївському напрямку. Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій спростував це у коментарі LIGA.net (детальніше).

3. РДК та Легіон анонсували удари по Бєлгороду та Курську. Закликають місцевих жителів тікати. Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон анонсували удари по військових об'єктах окупантів у Бєлгороді та Курську (детальніше).

4. Мобілізація. Скасовано засідання комітету з нацбезпеки, причини невідомі – нардеп. Сьогоднішнє засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони скасоване. Поки невідомо причини та те, коли відновлять засідання. Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член комітету Федір Веніславський (детальніше).

5. СБУ влаштувала наліт дронами на три НПЗ в Росії та авіабази під Воронежем: відео та деталі. Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи на території Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах оборони (детальніше).

6. Дрони ГУР атакували Новошахтинський нафтопереробний завод у Росії – джерело. 13 березня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, розташований у Ростовській області Росії. Цю інформацію LIGA.net підтвердив співрозмовник у Силах безпеки й оборони (детальніше).

7. Плани мобілізувати 500 000 осіб: у Міноборони пояснили свої коментарі FT. У Міністерстві оборони України пояснили свої коментарі для видання Financial Times про потребу мобілізувати до 500 000 українців, які мають замінити виснажених військових на фронті. Про це йдеться в тексті повного коментаря, яке опублікувало оборонне відомство (детальніше).

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