Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 19 мая

ВСУ уничтожили тральщик "Ковровец", россияне ударили под Харьковом и Купянском, Усик победил Фьюри и другие новости

Фото: Харьковская областная прокуратура

1. Генштаб ВСУ: Украина уничтожила российский тральщик "Ковровец". Военно-морские силы ночью уничтожили российский морской тральщик "Ковровец", сообщил Генеральный штаб в утренней сводке. Ведомство не приводит никаких подробностей уничтожения, но оккупанты сообщали о ракетном ударе по Севастополю в ночь на 19 мая (подробнее).

2. Россия ударила по пригороду Харькова: погибли шесть человек, ранены 28. Россия в воскресенье, 19 мая, ударила ракетами "Искандер-М" по пригороду Харькова – Малоданиловской общине. К вечеру стало известно о шести погибших и 28 раненых людях (подробнее).

3. Россияне ударили под Купянском: погибли пять гражданских, десять ранены – фото. Российские захватчики нанесли удары по Купянскому району в Харьковской области – из-за этого есть погибшие и раненые. Предварительно, удар был нанесен из реактивных систем залпового огня "Ураган". Известно о пяти погибших и 10 раненых лицах (подробнее).

4. За май Британия передала Украине 80 ракет ПВО, еще 20 будут до июня – министр обороны. С начала мая Великобритания направила Украине 80 ракет противовоздушной обороны, а еще 20 должны быть поставлены до июня. Также доставлены бронемашины-амфибии, поддоны с оборудованием и военная одежда, сообщил министр обороны Соединенного королевства Грант Шаппс (подробнее).

5. Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. В ночь на 19 мая в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялось историческое сражение между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, по результатам которого победу одержал Усик (подробнее).

6. Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение, заявляют местные СМИ. Сообщения противоречивы. Иранские СМИ заявили, что вертолет, на борту которого находился президент страны Ибрагим Раиси, попал в аварию в провинции Восточный Азербайджан, некоторым из его спутников удалось выйти на связь с центром, сообщают местные медиа. Впрочем, сообщения об инциденте противоречивы, судьба Раиси до сих пор неизвестна (подробнее).

7. "Эта победа – для всей Украины". Беринчик стал чемпионом WBO в легком весе. Украинский боксер, чемпион WBO International Денис Беринчик выиграл первое сражение в 2024 году. В воскресенье в США Беринчик одержал победу над мексиканцем Эмануэлем Наваррете раздельным решением судей, став обладателем вакантного титула WBO в легком весе (подробнее).

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