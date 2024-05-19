Сім головних новин України та світу на 21:00 19 травня

ЗСУ знищили тральник "Ковровец", росіяни вдарили під Харковом та Куп'янськом, Усик переміг Ф'юрі та інші новини

Фото: Харківська обласна прокуратура

1. Генштаб ЗСУ: Україна знищила російський тральник "Ковровец". Військово-морські сили уночі знищили російський морський тральник "Ковровец", повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні. Відомство не наводить жодних подробиць знищення, але окупанти повідомляли про ракетний удар по Севастополю у ніч проти 19 травня (детальніше).

2. Росія вдарила по передмістю Харкова: загинули шестеро людей, поранені 28. Росія у неділю, 19 травня, вдарила ракетами "Іскандер-М" по передмістю Харкова – Малоданилівській громаді. Надвечір стало відомо про шістьох загиблих та 28 поранених людей (детальніше).

3. Росіяни вдарили під Куп'янськом: загинули п'ятеро цивільних, десять поранено – фото. Російські загарбники завдали ударів по Куп'янському району на Харківщині – через це є загиблі та поранені. Попередньо, удар було завдано з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Відомо про п'ятьох загиблих та 10 поранених осіб (детальніше).

4. За травень Британія передала Україні 80 ракет ППО, ще 20 будуть до червня – міністр оборони. З початку травня Велика Британія надіслала Україні 80 ракет протиповітряної оборони, а ще 20 мають бути поставлені до червня. Також доставлено бронемашини-амфібії, піддони з обладнанням та військовий одяг, повідомив міністр оборони Сполученого королівства Грант Шаппс (детальніше).

5. Усик переміг Ф’юрі і став абсолютним чемпіоном світу. У ніч проти 19 травня в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбувся історичний бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі, за результатами якого перемогу одержав Усик (детальніше).

6. Гелікоптер із президентом Ірану зазнав катастрофи, заявляють місцеві ЗМІ. Повідомлення суперечливі. Іранські ЗМІ заявили, що гелікоптер, на борту якого перебував президент країни Ібрагім Раїсі, потрапив в аварію у провінції Східний Азербайджан, деяким із його супутників вдалося вийти на зв'язок із центром, повідомляють місцеві медіа. Утім, повідомлення про інцидент суперечливі, доля Раїсі досі невідома (детальніше).

7. "Ця перемога – для всієї України". Берінчик став чемпіоном WBO у легкій вазі. Український боксер, чемпіон WBO International Денис Берінчик виграв перший бій у 2024 році. У неділю в США Берінчик здобув перемогу над мексиканцем Емануелем Наваррете роздільним рішенням суддів, ставши володарем вакантного титулу WBO у легкій вазі (детальніше).

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