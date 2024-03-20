Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 20 марта

Пятеро погибших в Харькове в результате ракетного удара РФ, взрывы в российском Энгельсе в районе аэродрома и другие новости

Фото - Telegram Синегубова

1. В Харькове уже пять погибших, людей достают из-под завалов: фото с места удара России. Оккупанты нанесли удар по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции в Харькове. Начался серьезный пожар, повреждена восьмиэтажка, есть погибшие (подробнее).

2. Возле военного аэродрома в Энгельсе раздавались взрывы. ГУР заявляет, что "дроны долетели". В ночь на 20 марта в российском Энгельсе, где находится военный аэродром, раздались взрывы. Местные власти заявили о якобы сбитых беспилотниках, собеседник LIGA.net в Силах обороны сказал о "плановой работе" Главного управления разведки Минобороны, не уточнив, куда именно долетели дроны (подробнее).

3. Кабмин решил закрыть реестр "международных спонсоров войны". Список международных спонсоров войны закроют, а попавшие в него компании рассмотрит межведомственная санкционная группа (подробнее).

4. Рада просит страны мира не признавать Путина легитимным. Зарегистрирован проект постановления. В Верховной Раде подготовили и зарегистрировали обращение в страны мира с просьбой не признавать Владимира Путина "легитимным президентом" России (подробнее).

5. "Речь об обучении военных, и все". Кулеба объяснил, что предполагало предложение Макрона. Говоря о возможности отправки западных военных в Украину, президент Франции Эмманюэль Макрон не имел в виду их участие в боевых действиях, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (подробнее).

6. Украина завершила национализацию Николаевского глиноземного завода Дерипаски. Олег Дерипаска окончательно потерял наибольший актив в Украине – единственным основателем Николаевского глиноземного завода стал Фонд госимущества (подробнее).

7. Украина получила первый транш 4,5 млрд евро по новой программе финансовой помощи Евросоюза. Европейская комиссия в среду, 20 марта, перечислила Украине первый транш макрофинансовой помощи по новой программе поддержки. Его размер составляет 4,5 млрд евро (подробнее).

Читайте также тексты дня:

"Все считают выборы цирком". Тогда почему ЕС оставляет лазейку для переговоров с Путиным

"Хотят стереть с лица земли". Почему Россия забрасывает север Украины авиабомбами и дронами

10 самых прибыльных электроэнергетических компаний. Государство, Ахметов и другие