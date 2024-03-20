Сім головних новин України та світу на 21:00 20 березня

П'ятеро загиблих у Харкові внаслідок ракетного удару РФ, вибухи у російському Енгельсі в районі аеродрому та інші новини

Фото - Telegram Синєгубова

1. У Харкові вже п'ятеро загиблих, людей дістають з-під завалів: фото з місця удару Росії. Окупанти завдали удару по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції у Харкові. Почалася серйозна пожежа, пошкоджено восьмиповерхівку, є загиблі (детальніше).

2. Біля військового аеродрому в Енгельсі лунали вибухи. ГУР заявляє, що "дрони долетіли". У ніч проти 20 березня у російському Енгельсі, де знаходиться військовий аеродром, пролунали вибухи. Місцева влада заявила про нібито відбиття безпілотників, співрозмовник LIGA.net у Силах оборони сказав про "планову роботу" Головного управління розвідки Міноборони, не уточнивши, куди саме долетіли дрони (детальніше).

3. Кабмін вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни". Список міжнародних спонсорів війни закриють, а компанії, які в нього потрапили, розгляне міжвідомча санкційна група (детальніше).

4. Рада просить країни світу не визнавати Путіна легітимним. Зареєстровано проєкт постанови. У Верховній Раді підготували та зареєстрували звернення до країн світу з проханням не визнавати Володимира Путіна "легітимним президентом" Росії (детальніше).

5. "Йшлося про навчання військових, і все". Кулеба пояснив, що передбачала пропозиція Макрона. Говорячи про можливість відправлення західних військових в Україну, президент Франції Емманюель Макрон не мав на увазі їхню участь у бойових діях, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (детальніше).

6. Україна завершила націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу Дерипаски. Олег Дерипаска остаточно втратив найбільший актив в Україні – єдиним засновником Миколаївського глиноземного заводу став Фонд держмайна (детальніше).

7. Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу. Європейська комісія у середу, 20 березня, перерахувала Україні перший транш макрофінансової допомоги за новою програмою підтримки. Його розмір становить 4,5 млрд євро (детальніше).

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