У Харкові вже п'ятеро загиблих, людей дістають з-під завалів: нові фото з місця удару Росії
Наслідки удару по Харкову (Фото: Харківська ОВА)

У Харкові кількість загиблих після ракетного удару росіян вдень 20 березня зросла до чотирьох. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, кількість поранених зросла до семи людей.

У Харкові вже п'ятеро загиблих, людей дістають з-під завалів: нові фото з місця удару Росії

Шестеро людей госпіталізували, ще один відмовився від лікарні.

Рятувальники продовжують діставати людей з-під завалів.

У Харкові вже п'ятеро загиблих, людей дістають з-під завалів: нові фото з місця удару Росії

ОНОВЛЕНО о 17:27. Міський голова Ігор Терехов заявив, що рятувальники дістали тіло п'ятого загиблого.

Раніше стало відомо, що окупанти завдали удару по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Почалася серйозна пожежа, пошкоджено восьмиповерхівку.

  • У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті загорілися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Увечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей.
  • 15 березня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області, знищено приміщення гуртожитку та швидкі.
  • У ніч проти 18 березня російські окупаційні війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками, силам протиповітряної оборони вдалося збити 17 із них.

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