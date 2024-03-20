У Харкові вже п'ятеро загиблих, людей дістають з-під завалів: нові фото з місця удару Росії

Наслідки удару по Харкову (Фото: Харківська ОВА)

У Харкові кількість загиблих після ракетного удару росіян вдень 20 березня зросла до чотирьох. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, кількість поранених зросла до семи людей.

Шестеро людей госпіталізували, ще один відмовився від лікарні.

Рятувальники продовжують діставати людей з-під завалів.

ОНОВЛЕНО о 17:27. Міський голова Ігор Терехов заявив, що рятувальники дістали тіло п'ятого загиблого.

Раніше стало відомо, що окупанти завдали удару по типографії та цеху з виробництва меблів та лакофарбової продукції. Почалася серйозна пожежа, пошкоджено восьмиповерхівку.

У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері 12 березня пролунав вибух. Внаслідок ворожої ракетної атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що у місті загорілися два будинки – п'яти- та дев'ятиповерхівка. Увечері стало відомо про 38 поранених, серед них десятеро дітей.

15 березня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по селищу Золочів Харківської області, знищено приміщення гуртожитку та швидкі.

У ніч проти 18 березня російські окупаційні війська атакували Україну 22 ударними безпілотниками, силам протиповітряної оборони вдалося збити 17 із них.

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