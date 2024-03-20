В Харькове уже пятеро погибших, людей достают из-под завалов: новые фото с места удара РФ
Последствия удара по Харькову (Фото: Харьковская ОВА)

В Харькове количество погибших после ракетного удара россиян днем 20 марта возросло до четырех. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, количество раненых выросло до семи человек.

В Харькове уже пятеро погибших, людей достают из-под завалов: новые фото с места удара РФ

Шесть человек госпитализировали, еще один отказался от больницы.

Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. 

В Харькове уже пятеро погибших, людей достают из-под завалов: новые фото с места удара РФ

ОБНОВЛЕНО в 17:27. Городской голова Игорь Терехов заявил, что спасатели достали тело пятого погибшего. 

Ранее стало известно, что оккупанты нанесли удар по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Начался серьезный пожар, повреждена восьмиэтажка.

  • В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей.
  • 15 марта российские оккупанты ударили ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области, уничтожены помещения общежития и скорые.
  • В ночь на 18 марта российские оккупационные войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками, силам противовоздушной обороны удалось сбить 17 из них.

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