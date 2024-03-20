В Харькове уже пятеро погибших, людей достают из-под завалов: новые фото с места удара РФ

Количество пострадавших в результате ракетного удара увеличилось до семи человек

Последствия удара по Харькову (Фото: Харьковская ОВА)

В Харькове количество погибших после ракетного удара россиян днем 20 марта возросло до четырех. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, количество раненых выросло до семи человек.

Шесть человек госпитализировали, еще один отказался от больницы.

Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов.

ОБНОВЛЕНО в 17:27. Городской голова Игорь Терехов заявил, что спасатели достали тело пятого погибшего.

Ранее стало известно, что оккупанты нанесли удар по типографии и цеху по производству мебели и лакокрасочной продукции. Начался серьезный пожар, повреждена восьмиэтажка.

В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 12 марта раздался взрыв. В результате вражеской ракетной атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что в городе загорелись два дома – пяти- и девятиэтажка. Вечером стало известно о 38 раненых, среди них десять детей.

15 марта российские оккупанты ударили ракетами С-300 по поселку Золочев Харьковской области, уничтожены помещения общежития и скорые.

В ночь на 18 марта российские оккупационные войска атаковали Украину 22 ударными беспилотниками, силам противовоздушной обороны удалось сбить 17 из них.

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