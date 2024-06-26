Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 26 июня
- Послы НАТО официально утвердили Марка Рютте преемником Столтенберга. Послы Североатлантического альянса 26 июня избрали нидерландского премьера Марка Рютте новым генсеком НАТО. Действующий генсек Альянса Йенс Столтенберг уйдет в отставку 1 октября 2024 года (подробнее).
- В Резерв+ появился статус бронирования от мобилизации: в Минобороны рассказали, как обновить. В Минобороны цифровизировали бумажные бронирования, и теперь актуальный статус в приложении "Резерв+" отражается у 340 000 граждан (подробнее).
- Разрыв между Украиной и Россией по выстрелам сократился до 1:3 – источники в Генштабе. Разрыв между Украиной и РФ в выстрелах на линии фронта сократился – сейчас составляет 1:3 в пользу захватчиков, сообщили собеседники LIGA.net в Генеральном штабе ВСУ (подробнее).
- В ДШУ говорят: до сих пор держат позиции в Парасковиевке, которую Минобороны РФ "взяло" три недели назад. Информация россиян о якобы захвате ими населенного пункта Парасковиевка, расположенного между Константиновкой и Новомихайловкой Донецкой области, на одном из самых горячих отрезков фронта, не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель пресс-службы 79 отдельной Таврической бригады (подробнее).
- Сборная Украины сыграла вничью с Бельгией и выбыла с Евро-2024. Состоялся завершающий матч между сборными Украины и Бельгии в рамках группового этапа Евро-2024. Встреча завершилась со счетом 0:0 – Украина выбыла из чемпионата (подробнее).
- Государство возобновило газовые лицензии Smart Energy Новинского. Государственная служба геологии и недр Украины возобновила газовые лицензии компаний, входящих в группу Smart Energy Вадима Новинского. Возобновление лицензий стало возможным после того, как Совет национальной безопасности и обороны ограничил санкции против Новинского в части недропользования (подробнее).
- Мэра Мукачева Балогу арестовали на два месяца – или 30 млн грн залога. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для городского головы Мукачева Андрея Балоги – два месяца содержания под стражей с альтернативой залога в 30 млн грн. Городского голову вместе с главой районного совета обвиняют в злоупотреблении служебным положением (подробнее).
- Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине. Президент Зеленский подписал закон о применении английского языка в Украине. Закон предусматривает официальное закрепление статуса английского как одного из языков международного общения в Украине. Также определят те должности, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык (подробнее).
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