Вісім головних новин України та світу на 21:00 26 червня
- Посли НАТО офіційно затвердили Марка Рютте наступником Столтенберга. Посли Північноатлантичного альянсу 26 червня обрали нідерландського прем'єра Марка Рютте новим генсеком НАТО. Чинний генсек Альянсу Єнс Столтенберг піде у відставку 1 жовтня 2024 року (детальніше).
- У Резерв+ з'явився статус бронювання від мобілізації: у Міноборони розповіли, як оновити. У Міноборони цифровізували паперові бронювання, і тепер актуальний статус у застосунку "Резерв+" відображається у 340 000 громадян (детальніше).
- Розрив між Україною та Росією за пострілами скоротився до 1:3 – джерела у Генштабі. Розрив між Україною та РФ у пострілах на лінії фронту скоротився — зараз становить 1:3 на користь загарбників, повідомили співрозмовники LIGA.net у Генеральному штабі ЗСУ (детальніше).
- У ДШВ кажуть: досі тримають позиції в Парасковіївці, яку Міноборони РФ "взяло" три тижні тому. Інформація росіян про нібито захоплення ними населеного пункту Парасковіївка, розташованого поміж Костянтинівкою та Новомихайлівкою Донецької області, на одному із найгарячіших відтинків фронту, не відповідає дійсності. Про це повідомив представник пресслужби 79 окремої Таврійської бригади (детальніше).
- Збірна України зіграла внічию з Бельгією і вибула з Євро-2024. Відбувся завершальний матч між збірними України та Бельгії в межах групового етапу Євро-2024. Зустріч завершилася з рахунком 0:0 – Україна вибула з чемпіонату (детальніше).
- Держава поновила газові ліцензії Smart Energy Новинського. Державна служба геології та надр України поновила газові ліцензії компаній, що входять до групи Smart Energy Вадима Новинського. Поновлення ліцензій стало можливим після того, як Рада національної безпеки й оборони обмежила санкції проти Новинського в частині надрокористування (детальніше).
- Мера Мукачева Балогу заарештували на два місяці – або 30 млн грн застави. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для міського голови Мукачева Андрія Балоги – два місяці тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн. Міського голову разом з очільником районної ради звинувачують у зловживанні службовим становищем (детальніше).
- Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову (детальніше).
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