Розрив між Україною та Росією за пострілами скоротився до 1:3 – джерела у Генштабі

Ще місяць тому було 1 до 5 на користь загарбників

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Розрив між Україною та РФ у пострілах на лінії фронту скоротився — зараз становить 1:3. Про це повідомили співрозмовники LIGA.net у Генеральному штабі ЗСУ.

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За їх словами, українські захисники більше наблизилися до загарбників у пострілах – ситуація вирівнялася й становить 1 до 3 на користь окупантів.

Співбесідники повідомили, що йдеться про використання боєкомплекту загалом.

Як змінювалася динаміка впродовж року

Раніше співрозмовник LIGA.net у Генштабі заявляв: влітку 2023 року окупанти мали близько 10 000 – 15 000 пострілів на добу, а в українських захисників – 10 000, це був "відносний паритет".

Проте, пояснював він, з серпня до кінця 2023 року загарбники наростили кількість пострілів до 20 000, а в України ж залишилося 10 000.

Але з початку 2024-го у росіян щоденно було від 60 000 до 70 000 – коштом співпраці з країнами на кшталт Ірану, зазначив співрозмовник.

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За його ж даними, на кінець квітня Сили оборони мали близько 13 000 пострілів на добу, а вже наприкінці травня з цим "стало легше".

26 травня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявляв, що співвідношення у пострілах вже становить в середньому один до п'яти на користь загарбників.

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Джерелом покращення ситуації, зокрема, може бути чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України – перша партія вже прибула в країну, повідомляв чеський президент.

Видання Euractiv з посиланням на неназваних чеських посадовців повідомляло, що до кінця 2024 року ЗСУ отримають близько 500 000 артилерійських снарядів в межах чеської ініціативи.

До ініціативи Чехії з закупівлі артснарядів для України доєдналися близько 20 держав, серед яких Німеччина, Канада, Велика Британія, Бельгія, Швеція, Данія та інші. Наприкінці травня глава Міноборони Чехії заявила, що кошти надіслали тільки чотири держави – Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

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