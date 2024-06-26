Разрыв между Украиной и Россией по выстрелам сократился до 1:3 – источники в Генштабе

Еще месяц назад было 1 к 5 в пользу захватчиков

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Разрыв между Украиной и РФ в выстрелах на линии фронта сократился – сейчас составляет 1:3. Об этом сообщили собеседники LIGA.net в Генеральном штабе ВСУ.

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По их словам, украинские защитники больше приблизились к захватчикам в выстрелах – ситуация выровнялась и составляет 1 к 3 в пользу оккупантов.

Собеседники сообщили, что речь идет об использовании боекомплекта в целом.

Как менялась динамика в течение года

Ранее собеседник LIGA.net в Генштабе заявлял: летом 2023 года у оккупантов было около 10 000 – 15 000 выстрелов в сутки, а у украинских защитников – 10 000, это был "относительный паритет".

Однако, объяснял он, с августа по конец 2023 года захватчики нарастили количество выстрелов до 20 000, а в Украине же осталось 10 000.

Впрочем, с начала 2024-го у россиян ежедневно было от 60 000 до 70 000 – за счет сотрудничества со странами вроде Ирана, отметил собеседник.

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По его же данным, на конец апреля у Сил обороны было около 13 000 выстрелов в сутки, а уже в конце мая с этим "стало легче".

26 мая первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что соотношение в выстрелах уже составляет в среднем один к пяти в пользу захватчиков.

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Источником улучшения ситуации, в частности, может быть чешская инициатива по закупке снарядов для Украины – первая партия уже прибыла в страну, сообщал чешский президент.

Издание Euractiv со ссылкой на неназванных чешских чиновников сообщало, что до конца 2024 года ВСУ получат около 500 000 артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для Украины присоединилось около 20 государств, среди которых Германия, Канада, Великобритания, Бельгия, Швеция, Дания и другие. В конце мая глава Минобороны Чехии заявила, что средства прислали только четыре государства – Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

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