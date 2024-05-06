Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 6 мая

Главком усилил оборону резервами, ГУР поразили скоростной катер россиян в оккупированном Крыму, F-16 от Нидерландов с осени и другие новости

Российский скоростной патрульный катер проекта "Мангуст" (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

1. Сырский приказал вводить резервы на Кураховское и Покровское направления. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил усилить оборону в Покровском и Кураховском направлениях резервами. Также во время работы с командирами бригад и их подчиненными главком принял решение о выделении дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и беспилотников (подробнее).

2. Дрон военной разведки уничтожил скоростной катер россиян в оккупированном Крыму – видео. Главное управление разведки Министерства обороны поразило морским беспилотником Magura V5 российский скоростной катер в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму, сообщили в разведывательном ведомстве (подробнее).

3. Новейшая разработка за $3 млн. В ГУР рассказали подробности об уничтоженном катере россиян в Крыму. Уничтоженный в ночь на 6 мая российский скоростной катер оценивался более чем в 120 млн рублей в зависимости от модификации, это был проект "Мангуст", сообщили в ГУР (подробнее).

4. ВСУ опровергли, что якобы взорвали мост в районе Часового Яра. Силы обороны не взрывали мост через реку Северский Донец в районе Часового Яра, заявил спикер ОСУВ "Хортица". Ранее у сети появилось видео с взорванным мостом. В ВСУ отметили, что украинские силы, напротив, отстраивают сооружение, чтобы иметь пути сообщения (подробнее).

5. Нидерланды планируют поставлять F-16 Украине с осени, после Дании – министерство обороны. Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 в Украину осенью, вслед за Данией, которая поставит их летом. Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (подробнее).

6. Эстония объявила Московский патриархат институтом, спонсирующим военную агрессию России. Парламент Эстонии (Рийгикогу) признал Московский патриархат институцией, которая спонсирует, оправдывает и поддерживает агрессию России против Украины. Такое решение было поддержано 75 эстонскими парламентариями. Против выступили восемь депутатов (подробнее).

7. Россия ночью атаковала 13 "шахедами": в Сумской области сбили все, кроме одного. В ночь на 6 мая российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить почти все вражеские беспилотники. Также утром глава обладминистрации заявил, что в связи с массированной атакой "шахедов" на город, объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание (подробнее).

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