Сім головних новин України та світу на 21:00 6 травня

Головком посилив оборону резервами, ГУР уразили швидкісний катер росіян в окупованому Криму, F-16 від Нідерландів з осені та інші новини

Російський швидкісний патрульний катер проєкту "Мангуст" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

1. Сирський наказав вводити резерви на Курахівський та Покровський напрямки. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив посилити оборону на Покровському та Курахівському напрямках резервами. Також, під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими, головком ухвалив рішення щодо виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників (детальніше).

2. Дрон військової розвідки знищив швидкісний катер росіян в окупованому Криму – відео. Головне управління розвідки Міністерства оборони уразило морським безпілотником Magura V5 російський швидкісний катер у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму, повідомили у розвідувальному відомстві (детальніше).

3. Новітня розробка за $3 млн. У ГУР розповіли подробиці про знищений катер росіян у Криму. Знищений у ніч проти 6 травня російський швидкісний катер оцінювався у понад 120 млн рублів залежно від модифікації, це був проєкт "Мангуст", повідомили у ГУР (детальніше).

4. ЗСУ спростували, що нібито підірвали міст у районі Часового Яру. Сили оборони не підривали міст через річку Сіверський Донець у районі Часового Яру, заявив речник ОСУВ "Хортиця". Раніше у мережі з’явилося відео із підірваним мостом. У ЗСУ зазначили, що українські сили, навпаки, відбудовують споруду, щоб мати шляхи сполучення (детальніше).

5. Нідерланди планують постачати F-16 Україні з осені, після Данії – міністерка оборони. Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 до України восени, слідом за Данією, котра поставить їх влітку. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (детальніше).

6. Естонія оголосила Московський патріархат інститутом, що спонсорує воєнну агресію Росії. Парламент Естонії (Рійгікогу) визнав Московський патріархат інституцією, яка спонсорує, виправдовує та підтримує агресію Росії проти України. Таке рішення підтримали 75 естонських парламентарів. Проти виступили вісім депутатів (детальніше).

7. Росія вночі атакувала 13 "шахедами": у Сумській області збили всі, крім одного. В ніч проти 6 травня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed, Силам оборони вдалося збити майже всі ворожі безпілотники. Також вранці голова обладміністрації заявив, що у зв'язку з масованою атакою "шахедів" на місто, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення (детальніше).

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