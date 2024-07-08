Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 8 июля
- Россияне ударили по детской больнице Охматдет в Киеве. LIGA.net публикует фото. Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет (подробнее).
- Повторная атака в Киев. В Днепровском районе Россия атаковала роддом – семеро погибших. В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате погибли четыре человека, трое получили ранения (подробнее).
- В Кривом Роге Россия убила ракетами 10 человек, десятки пострадавших. В Кривом Роге в результате очередной атаки РФ погибли 10 человек, 42 человека получили ранения (подробнее).
- Ракетная атака на Киев: Полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции. В результате утренней ракетной атаки в Голосеевском и Шевченковском районах Киева были разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции ДТЭК (подробнее).
- Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30: что не удалось сбить. Около 10:00 Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Воздушным силам удалось сбить 30 из 38 вражеских ракет (подробнее).
- В соглашении с Польшей впервые прописана возможность перехвата ракет и дронов РФ: детали от Туска. В подписанном 8 июля договоре безопасности между Украиной и Польшей впервые предусматривается возможность перехвата российских ракет и дронов. Детальнее об этом во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским рассказал польский премьер Дональд Туск – в частности, объяснил, что это пока на уровне идеи (подробнее).
- Укрэнерго из-за жары упразднило "день без отключений". Укрэнерго отменило "день без отключений" из-за жары и значительного дефицита мощности в системе, сообщила пресс-служба компании (подробнее).
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