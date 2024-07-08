Сім головних новин України та світу на 21:00 8 липня
- Росіяни вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві. LIGA.net публікує фото. Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит (детальніше).
- Повторна атака на Київ. У Дніпровському районі Росія атакувала пологовий – семеро загиблих. Внаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – внаслідок цього загинуло четверо людей, троє зазнали поранень (детальніше).
- У Кривому Розі Росія вбила ракетами 10 людей, є десятки постраждалих. У Кривому Розі внаслідок чергової атаки РФ загинули 10 людей, 42 людини отримали поранення (детальніше).
- Ракетна атака на Київ: Повністю зруйновано або пошкоджено три трансформаторні підстанції. Внаслідок ранкової ракетної атаки в Голосіївському та Шевченківському районах Києва були зруйновані або пошкоджені три трансформаторні підстанції ДТЕК (детальніше).
- Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30: що не вдалося збити. Близько 10:00 Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Повітряним силам вдалося збити 30 із 38 ворожих ракет (детальніше).
- В угоді із Польщею вперше прописано можливість перехоплення ракет і дронів РФ: деталі від Туска. У підписаній 8 липня безпековій угоді між Україною і Польщею вперше передбачається можливість перехоплення російських ракет і дронів. Детальніше про це під час пресконференції із президентом Володимиром Зеленським розповів польський прем’єр Дональд Туск – зокрема, пояснив, що це поки на рівні ідеї (детальніше).
- Укренерго через спеку скасувало "день без відключень". Укренерго скасувало "день без відключень" через спеку та значний дефіцит потужності в системі, повідомила пресслужба компанії (детальніше).
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