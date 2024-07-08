Сім головних новин України та світу на 21:00 8 липня

Масована ракетна атака РФ, зруйнована лікарня Охматдит, десятки загиблих і поранених, підписана із Польщею безпекова угода і інші новини

Наслідки ракетної атаки РФ у Шевченківському районі Києва (Фото: Дмитро Кругліков/LIGA.net)

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