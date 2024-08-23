Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 23 августа

Премьер Индии впервые прибыл с визитом в Киев, Украина впервые с мая начнет экспортировать электроэнергию и другие новости за 23 августа

Владимир Зеленский и Нарендра Моди (Фото: ОП)

1. Премьер Индии Моди прибыл в Киев, появились фото и видео. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу, 23 августа, прибыл в Киев с официальным визитом (подробнее).

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2. В колонии Волгоградской области заключенные взяли заложников: есть убитый и раненые. Российские пропагандисты утверждают, что в колонии №19 в Волгоградской области заключенные захватили заложников, известно об одном убитом сотруднике Федеральной службы исполнения наказаний (подробнее).

3. Шмыгаль просит Минобороны разъяснить ТЦК, что "паковать" водителей автобусов – недопустимо. Премьер Денис Шмыгаль 23 августа попросил Министерство обороны разъяснить территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, что снимать водителей с рейсовых автобусов недопустимо (подробнее).

4. Украина впервые с мая начнет экспортировать электроэнергию. С 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в часы профицита, то есть днем, и при активной работе солнечных электростанций. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" (подробнее).

5. США ко Дню Независимости Украины ввели большой пакет санкций против России: кто в списке. Соединенные Штаты Америки ко Дню Независимости Украины объявили о введении нового пакета санкций против России. В список попали 400 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами, чьи продукты и услуги позволяют РФ продолжать войну и обходить предыдущие санкции (подробнее).

6. Оборонное сотрудничество, политика, мир и культура. О чем совместное заявление Украины и Индии. Президент Владимир Зеленский и премьер Индии Нарендра Моди сделали совместное заявление по итогам переговоров в Киеве 23 августа. В документе говорится, в частности, об укреплении политических отношений, обеспечении мира и оборонном сотрудничестве (подробнее).

7. Норвегия передала Украине технологию производства 155-мм снарядов. Правительство Норвегии разрешило передать Украине технологию производства снарядов калибра 155 мм, разработанную компанией Nammo. Об этом говорится на сайте норвежского правительства (подробнее).

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