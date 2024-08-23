Сім головних новин України та світу на 22:00 23 серпня

Прем'єр Індії вперше прибув з візитом до Києва, Україна вперше з травня почне експортували електроенергію та інші новини за 23 серпня

Володимир Зеленський та Нарендра Моді (Фото: ОП)

1. Прем’єр Індії Моді прибув до Києва, з’явились фото і відео. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у п’ятницю, 23 серпня, прибув до Києва з офіційним візитом (детальніше).

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2. У колонії Волгоградської області ув'язнені взяли заручників: є вбитий та поранені. Російські пропагандисти стверджують, що у колонії №19 у Волгоградській області ув'язнені захопили заручників, відомо про одного вбитого співробітника Федеральної служби виконання покарань (детальніше).

3. Шмигаль просить Міноборони роз'яснити ТЦК, що "пакувати" водіїв автобусів – неприпустимо. Прем'єр Денис Шмигаль 23 серпня попросив Міністерство оборони роз'яснити територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, що знімати водіїв з рейсових автобусів є неприпустимим (детальніше).

4. Україна вперше з травня почне експортувати електроенергію. З 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії в години профіциту, тобто вдень, і за умови активної роботи сонячних електростанцій. Про це повідомила компанія "Укренерго" (детальніше).

5. США до Дня Незалежності України ввели великий пакет санкцій проти Росії: хто в списку. Сполучені Штати Америки до Дня Незалежності України оголосили про запровадження нового пакета санкцій проти Росії. У список потрапили 400 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами, чиї продукти та послуги дозволяють РФ продовжувати війну та обходити попередні санкції (детальніше).

6. Оборонна співпраця, політика, мир і культура. Про що спільна заява України та Індії. Президент Володимир Зеленський та прем'єр Індії Нарендра Моді зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Києві 23 серпня. У документі йдеться, зокрема, про зміцнення політичних відносин, забезпечення миру та оборонне співробітництво (детальніше).

7. Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів. Уряд Норвегії дозволив передати Україні технологію виробництва снарядів калібру 155 мм, розроблену компанією Nammo. Про це йдеться на сайті норвезького уряду (детальніше).

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