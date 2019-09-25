Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сенцов уехал в Германию

Сенцов уехал в Германию - Фото
Олег Сенцов и Александр Кольченко (фото — Сергей Долженко / ЕРА)
25.09.2019, 11:11

В немецкой столице украинский режиссер, экс-узник РФ, повстречается с депутатами Бундестага и другими лицами

Освобожденный из застенок в РФ украинский режиссер Олег Сенцов отправился в с визитом в Германию и уже прибыл в Берлин. Об этом у себя в Twitter сообщил тамошний посол Украины Андрей Мельник.

Дипломат увидел символизм в том, что первый визит экс-политзаключенный совершает именно в ФРГ.

Читайте также: Спустя неделю после освобождения Сенцов озвучил выводы об Украине

В программе у Сенцова запланирована встреча с депутатами Бундестага, местными СМИ и людьми, которые "боролись за его освобождение из российского ГУЛАГа".

Еще когда Сенцов был политзаключенным в РФ, Европарламент присудил ему премию Сахарова. Ее получают лица, внесшие особый вклад в борьбу за права человека по всему земному шару.

Читайте также: Порошенко рассказал, почему сорвался обмен Сенцова в 2014 году

Напишите нам
Олег Сенцов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 