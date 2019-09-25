Сенцов уехал в Германию

Освобожденный из застенок в РФ украинский режиссер Олег Сенцов отправился в с визитом в Германию и уже прибыл в Берлин. Об этом у себя в Twitter сообщил тамошний посол Украины Андрей Мельник.
Дипломат увидел символизм в том, что первый визит экс-политзаключенный совершает именно в ФРГ.
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В программе у Сенцова запланирована встреча с депутатами Бундестага, местными СМИ и людьми, которые "боролись за его освобождение из российского ГУЛАГа".
Еще когда Сенцов был политзаключенным в РФ, Европарламент присудил ему премию Сахарова. Ее получают лица, внесшие особый вклад в борьбу за права человека по всему земному шару.
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