Сенцов уехал в Германию

Олег Сенцов и Александр Кольченко (фото — Сергей Долженко / ЕРА)

Освобожденный из застенок в РФ украинский режиссер Олег Сенцов отправился в с визитом в Германию и уже прибыл в Берлин. Об этом у себя в Twitter сообщил тамошний посол Украины Андрей Мельник.

Дипломат увидел символизм в том, что первый визит экс-политзаключенный совершает именно в ФРГ.

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В программе у Сенцова запланирована встреча с депутатами Бундестага, местными СМИ и людьми, которые "боролись за его освобождение из российского ГУЛАГа".

Еще когда Сенцов был политзаключенным в РФ, Европарламент присудил ему премию Сахарова. Ее получают лица, внесшие особый вклад в борьбу за права человека по всему земному шару.

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