Сеул просил Киев не включать пленных северокорейцев в обмен "1000 на 1000" – депутат
Южная Корея попросила Украину не включать в список обмена "1000 на 1000" северокорейских пленных. Об этом сообщил депутат Национального собрания страны Ю Йон-Вон, передает Yonhap.
По словам Ю, двое военнослужащих из Северной Кореи, которые находятся в украинском плену, не были включены в последний обмен пленными между Украиной и Россией. Он сообщил, что солдат по фамилиям Ри и Бек исключили из списка обмена по просьбе Южной Кореи.
Сеул заявил о готовности принять обоих, если они решат перейти на южнокорейскую сторону. Один из них, Ри, уже выразил такое желание.
Как пишет Yonhap, депутат встретился с обоими северокорейскими пленными во время своего визита в Украину в феврале. По его словам, Ри опасается возвращения в Северную Корею, поскольку это может обернуться серьезными последствиями как для него самого, так и для его семьи.
В конце апреля Россия впервые признала участие военных КНДР в войне против Украины, заявив, что они показали "высокий профессионализм". До этого, в январе, украинские военные взяли в плен двух северокорейских бойцов на Курском направлении.
- 16 мая во время переговоров в Стамбуле, Украине и России удалось достичь лишь одной реальной договоренности – о большом обмене пленными в формате 1000 на 1000.
- 23 мая Украине удалось вернуть из российского плена 270 военных и 120 гражданских. Среди освобожденных – три женщины и 387 мужчин. Украина в рамках обмена передала России 70 коллаборантов.
- 24 мая состоялся второй этап масштабного обмена – Украине удалось вернуть домой 307 защитников.
- 25 мая был проведен третий и завершающий этап крупного обмена – Украина вернула 303 военных.