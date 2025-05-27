Сеул просил Киев не включать пленных северокорейцев в обмен "1000 на 1000" – депутат

Южная Корея заявила о готовности принять обоих военнопленных из КНДР, если они решат перейти на южнокорейскую сторону

Северокорейский военнопленный (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Южная Корея попросила Украину не включать в список обмена "1000 на 1000" северокорейских пленных. Об этом сообщил депутат Национального собрания страны Ю Йон-Вон, передает Yonhap.

По словам Ю, двое военнослужащих из Северной Кореи, которые находятся в украинском плену, не были включены в последний обмен пленными между Украиной и Россией. Он сообщил, что солдат по фамилиям Ри и Бек исключили из списка обмена по просьбе Южной Кореи.

Сеул заявил о готовности принять обоих, если они решат перейти на южнокорейскую сторону. Один из них, Ри, уже выразил такое желание.

Как пишет Yonhap, депутат встретился с обоими северокорейскими пленными во время своего визита в Украину в феврале. По его словам, Ри опасается возвращения в Северную Корею, поскольку это может обернуться серьезными последствиями как для него самого, так и для его семьи.

В конце апреля Россия впервые признала участие военных КНДР в войне против Украины, заявив, что они показали "высокий профессионализм". До этого, в январе, украинские военные взяли в плен двух северокорейских бойцов на Курском направлении.