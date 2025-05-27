Сеул просив Київ не включати полонених північнокорейців до обміну "1000 на 1000" – депутат

Південна Корея заявила про готовність прийняти обох військовополонених з КНДР, якщо вони вирішать перейти на південнокорейський бік

Північнокорейський військовополонений (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

Південна Корея попросила Україну не включати до списку обміну "1000 на 1000" північнокорейських полонених. Про це повідомив депутат Національних зборів країни Ю Йон-вон, передає Yonhap.

За словами Ю, двоє військовослужбовців із Північної Кореї, які знаходяться в українському полоні, не були включені до останнього обміну полоненими між Україною та Росією. Він повідомив, що солдатів на прізвища Рі та Бек виключили зі списку обміну на прохання Південної Кореї.

Сеул заявив про готовність прийняти обох, якщо вони вирішать перейти на південнокорейський бік. Один із них, Рі, вже висловив таке бажання.

Як пише Yonhap, депутат зустрівся з обома північнокорейськими полоненими під час свого візиту до України у лютому. За його словами, Рі побоюється повернення до Північної Кореї, оскільки це може обернутися серйозними наслідками як для нього самого, так і для його родини.

Наприкінці квітня Росія вперше визнала участь військових КНДР у війні проти України, заявивши, що вони нібито показали "високий професіоналізм". До цього, у січні, українські військові взяли у полон двох північнокорейських бійців на Курському напрямку.