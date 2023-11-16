Северная Корея и Россия углубляют связи в технологии, науке и экономике

Северная Корея и Россия подписали протокол о расширении сотрудничества в различных сферах по итогам состоявшихся в Пхеньяне двусторонних переговоров по вопросам экономики, науки и технологий. Об этом сообщило пропагандистское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), не уточняя подробностей.

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Соглашение было подписано после того, как две страны провели 10 заседание Комитета по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и технологий, говорится в материале.

Российская правительственная делегация во главе с министром природных ресурсов Александром Козловым прибыла в Пхеньян 14 ноября.

Встреча состоялась после сентябрьской встречи северокорейского и российского диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина соответственно.

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На встрече обсуждались мероприятия по "оживлению и расширению многогранного двустороннего обмена и сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, экономику, науку и технику", согласно соглашению, достигнутому на саммите глав стран.

Северо-российский комитет, консультативный орган по экономическому сотрудничеству на уровне министров, провел девять раундов заседаний в период с 1996 по 2019 год.

13 октября 2023 года представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

3 ноября северокорейский диктатор начал массовое сокращение посольств КНДР, поскольку они стали для него "менее прибыльными", чем дружба с Кремлем.

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