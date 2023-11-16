Північна Корея та Росія поглиблюють зв'язки в технологіях, науці та економіці
Північна Корея і Росія підписали протокол про розширення співпраці в різних сферах за підсумками двосторонніх переговорів із питань економіки, науки й технологій, що відбулися в Пхеньяні. Про це повідомило пропагандистське Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), не уточнюючи подробиць.
Угода була підписана після того, як дві країни провели 10-е засідання Комітету зі співробітництва в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, йдеться у матеріалі.
Російська урядова делегація на чолі з міністром природних ресурсів Олександром Козловим прибула до Пхеньяна 14 листопада.
Зустріч відбулась після вересневої зустрічі північнокорейського та російського диктаторів Кім Чен Ина та Володимира Путіна відповідно.
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На зустрічі обговорювалися заходи щодо "пожвавлення і розширення багатогранного двостороннього обміну і співпраці в різних сферах, включно з торгівлею, економікою, наукою і технікою", відповідно до угоди, досягнутої на саміті очільників країн.
Північноросійський комітет, консультативний орган із питань економічного співробітництва на рівні міністрів, провів дев'ять раундів засідань у період із 1996 до 2019 року.
- 13 жовтня 2023 року представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
- 3 листопада північнокорейський диктатор почав масове скорочення посольств КНДР, оскільки вони стали для нього "менш прибутковими", ніж дружба з Кремлем.
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