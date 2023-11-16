Північна Корея та Росія поглиблюють зв'язки в технологіях, науці та економіці

Північна Корея і Росія підписали протокол про розширення співпраці в різних сферах за підсумками двосторонніх переговорів із питань економіки, науки й технологій, що відбулися в Пхеньяні. Про це повідомило пропагандистське Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), не уточнюючи подробиць.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Угода була підписана після того, як дві країни провели 10-е засідання Комітету зі співробітництва в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, йдеться у матеріалі.

Російська урядова делегація на чолі з міністром природних ресурсів Олександром Козловим прибула до Пхеньяна 14 листопада.

Зустріч відбулась після вересневої зустрічі північнокорейського та російського диктаторів Кім Чен Ина та Володимира Путіна відповідно.

Читайте також: The Economist: КНДР більшу частину 2023 року передає Росії снаряди та ракети типу "Катюша"

На зустрічі обговорювалися заходи щодо "пожвавлення і розширення багатогранного двостороннього обміну і співпраці в різних сферах, включно з торгівлею, економікою, наукою і технікою", відповідно до угоди, досягнутої на саміті очільників країн.

Північноросійський комітет, консультативний орган із питань економічного співробітництва на рівні міністрів, провів дев'ять раундів засідань у період із 1996 до 2019 року.

13 жовтня 2023 року представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

3 листопада північнокорейський диктатор почав масове скорочення посольств КНДР, оскільки вони стали для нього "менш прибутковими", ніж дружба з Кремлем.

Читайте також: КНДР постачає Росії військову техніку, Кім може отримати "ядерні" технології – союзники

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.