Северная Корея, похоже, является более эффективным партнером РФ, чем наши друзья — Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия превосходит Украину по поставкам артиллерийских снарядов, одна из причин — помощь из Северной Кореи. Об этом он сообщил в интервью Bild.

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По его словам, похоже, что КНДР является более эффективным партнером для России, чем украинские союзники.

"Это смешно. И это должно измениться. И хотя мы ценим все, что получаем, масштабы войны требуют большего", — сказал Кулеба.

Он отметил, что западным партнерам стоит перестать обвинять друг друга в том, что они недостаточно быстро наращивают оборонное производство.

"Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры порой тонут в бесконечных дискуссиях. Но нет времени тонуть, надо плыть", — подчеркнул дипломат.

2 января 2024 года Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки и пострадавших.

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из Северной Кореи.

19 января старший директор Совета по нацбезопасности Белого дома по контролю над вооружениями Вадди заявил, что характер угрозы со стороны КНДР в ближайшие десятилетия может "резко измениться" из-за ее сотрудничества с Россией.

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