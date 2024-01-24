Північна Корея, схоже, є більш ефективним партнером Росії, ніж наші друзі — Кулеба

Кулеба заявив, що партнерам варто перестати звинувачувати один одного у недостатньому військовому виробництві

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія перевершує Україну щодо постачання артилерійських снарядів, одна з причин — допомога з Північної Кореї. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, схоже, що КНДР є ефективнішим партнером для Росії, ніж українські союзники.

"Це смішно. І це має змінитися. І хоча ми цінуємо все, що отримуємо, масштаби війни вимагають більшого", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що західним партнерам варто припинити звинувачувати один одного в тому, що вони недостатньо швидко нарощують оборонне виробництво.

"Коли справа доходить до ухвалення конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери часом тонуть у нескінченних дискусіях. Але немає часу тонути, треба пливти", – наголосив дипломат.

2 січня 2024 року Росія провела масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови та постраждалих.

4 січня у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня спікер прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.

19 січня старший директор Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями Вадді заявив, що характер загрози з боку КНДР у найближчі десятиліття може "різко змінитися" через її співпрацю з Росією.

Читайте також: Буданов: Північна Корея є найбільшим постачальником зброї до Росії