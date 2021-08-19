Северный поток-2. Зеленский не верит в сделку США и Германии и попросит Байдена вмешаться

Президент Владимир Зеленский недоволен сделкой США и Германии по российско-немецкому газопроводу Северный поток-2. Он не верит, что ее будут выполнять, и попросит президента США Джо Байдена вмешаться в ситуацию. Об этом президент сказал в интервью The Washington Post.

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Зеленский "не очень верит", что все обязательства по соглашению будут выполнены. На вопрос, считает ли он сделку между США и Германией предательством, президент пожал плечами и улыбнулся, пишут журналисты.

"Конечно, я не доволен этой договоренностью, если я могу ее так назвать, и форматом, в котором она была достигнута", – сказал он.

Зеленский также сказал, что он еще раз попросит Байдена вмешаться в ситуацию с СП-2 во время их встречи в Белом доме 31 августа.

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Марк Сировой

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