Северный поток-2. Зеленский не верит в сделку США и Германии и попросит Байдена вмешаться
Президент Владимир Зеленский недоволен сделкой США и Германии по российско-немецкому газопроводу Северный поток-2. Он не верит, что ее будут выполнять, и попросит президента США Джо Байдена вмешаться в ситуацию. Об этом президент сказал в интервью The Washington Post.
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Зеленский "не очень верит", что все обязательства по соглашению будут выполнены. На вопрос, считает ли он сделку между США и Германией предательством, президент пожал плечами и улыбнулся, пишут журналисты.
"Конечно, я не доволен этой договоренностью, если я могу ее так назвать, и форматом, в котором она была достигнута", – сказал он.
Зеленский также сказал, что он еще раз попросит Байдена вмешаться в ситуацию с СП-2 во время их встречи в Белом доме 31 августа.
- 11 июня 2021 года оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG заявила, что строительство второй нитки Северного потока-2 завершат к концу августа 2021-го. 12 июля Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения СП-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.
- 15 июля в Вашингтоне трубопровод обсуждали Меркель и Байден. Согласно их заявлению, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. Зеленский упрекнул глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам СП-2.
- 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2. После этого Украина заявила, что инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией о СП-2.
- 22 августа Зеленский встретится в Киеве с Меркель, а 31 августа – в Вашингтоне с Байденом.
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