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Сгнили. РФ снова "оправдывает" кражу вещей с украинских кораблей

Сгнили. РФ снова "оправдывает" кражу вещей с украинских кораблей - Фото
Возвращенные Украине военные корабли (Фото: пресс-служба президента)
23.11.2019, 19:02

Корабли находились без присмотра около 10 месяцев

Адвокат экс-военнопленных моряков Николай Полозов рассказал в эфире ObozTV, что в РФ объясняют пропажу некоторых вещей с украинских кораблей тем, что они сгнили.

"Как мне объяснили следователи, из-за влажности и условий содержания, корабли были без присмотра, часть вещей была очень повреждена. Проще говоря, некоторая одежда сгнила. Поэтому они не стали их отдавать, а уничтожили", - сообщил адвокат.

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Он также уточнил, что корабли 10 месяцев стояли без присмотра на привязи в Керчи.

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