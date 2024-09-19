"Схемы" показали последствия удара по складу БК в Тверской области – спутниковые фото

Украинские беспилотники атаковали склад оккупантов в ночь на 18 сентября

Взрыв на складе (Фото: скриншот с видео)

Появились спутниковые снимки пораженного в ночь на 18 сентября Силами обороны склада в Торопце Тверской области России, где хранились ракеты, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды. Фото опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".

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На снимках со спутника Planet Labs видны последствия пожара, продолжавшегося 19 сентября по состоянию на 15:30 по киевскому времени, а также воронки диаметром от 50 до 90 метров от снарядов, которые сдетонировали.

18 сентября собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что Силы обороны уничтожили склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области.

На нем хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", управляемые авиабомбы и артснаряды.

Удар по складу БК в Тверской области вызвал взрыв мощью землетрясения. Толчки магнитудой 2,8 балла зафиксировало норвежское мониторинговое агентство NORSAR.

В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад военных.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горит склад, на котором хранятся российские ракеты.

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