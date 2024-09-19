"Схеми" показали наслідки удару по складу БК у Тверській області – супутникові фото

Українські безпілотники атакували склад окупантів у ніч проти 18 вересня

Вибух на складі (Фото: скриншот із відео)

З'явилися супутникові знімки ураженого у ніч проти 18 вересня Силами оборони складу у Торопці Тверської області Росії, де зберігалися ракети, керовані авіабомби та артилерійські снаряди. Фото опублікував проєкт Радіо Свобода "Схеми".

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На знімках із супутника Planet Labs видні наслідки пожежі, яка ще тривала 19 вересня станом на 15:30 за київським часом, а також вирви діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів, які здетонували.

18 вересня співрозмовник LIGA.net в Службі безпеки України повідомив, що Сили оборони знищили склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Тверській області.

На ньому зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", керовані авіабомби та артснаряди.

Удар по складу БК у Тверській області спричинив вибух потужністю землетрусу. Поштовхи магнітудою 2,8 бала зафіксувало норвезьке моніторингове агентство NORSAR.

У ніч проти 18 вересня влада Тверської області скаржилась на атаку безпілотників. Губернатор регіону Руденя заявляв, що нібито через падіння уламків почалася пожежа. У місцевих пабліках писали про влучання у склад військових.

Супутники NASA зафіксували сплеск теплової активності у Тверській області, де горить склад, на якому зберігаються російські ракети.

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