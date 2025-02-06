Шесть главных новостей Украины и мира на 22:00 6 февраля
- Украина получила первые истребители Mirage – Минобороны Франции. Украина получила первые французские истребители Mirage, сообщил министр обороны страны Себастьен Лекорню.
- Зеленский о переговорах с Россией: Я готов к дипломатии. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к дипломатии по вопросу окончания полномасштабной войны, в частности на диалог с диктатором России Владимиром Путиным. Об этом он сказал на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.
- Зеленский: У Трампа еще нет официального плана окончания войны. Президент Владимир Зеленский сообщил, что у лидера США Дональда Трампа еще нет официального плана прекращения российско-украинской войны. Слова главы государства передает агентство Интерфакс-Украина.
- Россияне ударили по рынку "Барабашово" в Харькове, уничтожены 100 павильонов – фото. В ночь на 6 февраля российский беспилотник атаковал самый большой рынок Харькова – "Барабашово". В результате удара повреждено по меньшей мере 100 торговых павильонов, сообщает Харьковская областная прокуратура.
- Полгода Курской операции: Генштаб назвал потери россиян в технике и живой силе. 6 февраля 2025 года исполняется полгода с начала наступательной операции Сил обороны в Курской области, за это время россияне потеряли на этом направлении почти 40 000 военных убитыми и ранеными. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
- В Конго сбежавшие из тюрьмы мужчины изнасиловали и сожгли заживо более 100 женщин – ООН. В Демократической Республике Конго мужчины, сбежавшие из тюрьмы Мунзензе в городе Гома, изнасиловали более 100 женщин-заключенных, а затем сожгли их заживо. Об этом сообщает BBC и The Guardian со ссылкой на внутренний отчет Организации Объединенных Наций.
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