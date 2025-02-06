Шість головних новин України та світу на 22:00 6 лютого
- Україна отримала перші винищувачі Mirage – Міноборони Франції Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage, повідомив міністр оборони країни Себастьєн Лекорню.
- Зеленський про переговори із Росією: Я готовий до дипломатії. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до дипломатії щодо закінчення повномасштабної війни, зокрема на діалог з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це він сказав на зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.
- Зеленський: Трамп ще не має офіційного плану закінчення війни. Президент Володимир Зеленський повідомив, що лідер США Дональд Трамп ще не має офіційного плану припинення російсько-української війни. Слова глави держави повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.
- Росіяни вдарили по ринку "Барабашово" у Харкові, знищено 100 павільйонів – фото. У ніч проти 6 лютого російський безпілотник атакував найбільший ринок Харкова – "Барабашово". Внаслідок удару пошкоджено щонайменше 100 торгових павільйонів, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
- Пів року Курської операції: Генштаб назвав втрати росіян у техніці та живій силі. 6 лютого 2025 року виповнюється пів року з початку наступальної операції Сил оборони в Курській області, за цей час росіяни втратили на цьому напрямі майже 40 000 військових убитими та пораненими. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
- У Конго чоловіки, що втекли з в'язниці, зґвалтували і спалили живцем понад 100 жінок – ООН. У Демократичній Республіці Конго чоловіки, які втекли з в'язниці Мунзензе у місті Гома, зґвалтували понад 100 жінок-в'язнів, а потім спалили їх живцем. Про це повідомляє BBC та The Guardian з посиланням на внутрішній звіт Організації Об'єднаних Націй.
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