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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 июля

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 1 июля - Фото
Главное за день

1. РОССИЯ НОЧЬЮ РАЗБОМБИЛА ДОМА КУРОРТНОЙ СЕРГЕЕВКИ ПОД ОДЕССОЙ: 21 ПОГИБШИЙ – ВИДЕО И ФОТО. 21 человек погиб и почти 40 пострадали в результате ночного ракетного удара российских оккупантов по жилому сектору в поселке Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области (подробнее).

2. УГРОЗЫ ПОКА НЕТ. СОПРОТИВЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ МАЛО, ЧТОБЫ СОРВАТЬ ВТОРЖЕНИЕ – ЗАМГЛАВЫ ГУР. Сейчас нет непосредственной угрозы вторжения с территории Беларуси войск беларуской армии, однако протестное движение в стране-союзнице РФ на данный момент недостаточно массовое, чтобы помочь сорвать такие потенциальные планы вражеского режима (подробнее).

3. ПУТИН ДОЛГО ГОТОВИЛСЯ К ЭТОЙ ВОЙНЕ, ОН СМОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬ ЕЕ ОЧЕНЬ ДОЛГО – ШОЛЬЦ. Российский диктатор Владимир Путин готовился к войне с Украиной "как минимум год", и потому, вероятно, сможет вести затяжное полномасштабное наступление еще "долгое время", рассказал германский канцлер Олаф Шольц (подробнее).

4. РАДА НАЗНАЧИЛА НОВОГО ОМБУДСМЕНА. Сегодня Верховная Рада назначила уполномоченного ВР по правам человека вместо ранее уволенной Людмилы Денисовой. Новым омбудсменом стал Дмитрий Лубинец (подробнее).

5. РОССИЯ ОСТАНОВИТ НА 10 ДНЕЙ ПОСТАВКУ ГАЗА В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК. Оператор Nord Stream AG остановит прокачку газа по обеим ниткам газопровода Северный поток на период 11-21 июля (подробнее).

6. РОССИЯ ПОТЕРЯЛА БОЛЕЕ 30 000 СВОИХ СОЛДАТ, СВЫШЕ 90 000 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ — РЕЗНИКОВ. Россия потеряла более 30 000 своих солдат в ходе полномасштабного вторжения в Украину, также свыше 90 000 оккупантов были ранены, заявил министр обороны Алексей Резников (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | "Game is over". РФ душит Европу газом. ЕС готовится к тяжелой зиме. Заденет и Украину

Вадим Ребрина
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