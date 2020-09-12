Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 12 сентября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ ОТ COVID-19 УМЕРЛИ 72 ЧЕЛОВЕКА – НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО С НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ. За прошедшие сутки в Украине выявили 3103 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3144), умерли 72 человека – наибольшее число летальных случаев за сутки с начала эпидемии (подробнее).

2. APPLE СООБЩИЛО РЯДУ РОССИЙСКИХ СМИ, ЧТО СБУ ХОЧЕТ УДАЛИТЬ ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ. Apple просит пропагандистские росСМИ уладить вопрос с украинскими властями (подробнее).

3. СБУ: АГЕНТ ФСБ ЗАДЕРЖАН ПРИ ПОПЫТКЕ СОВЕРШИТЬ ДИВЕРСИЮ – ВИДЕО. Следствие утверждает, что житель Одесской области с мая установил контакт с кадровым сотрудником российской спецслужбы (подробнее).

4. СИЛОВИКИ ЖЕСТКО ЗАДЕРЖИВАЮТ ЖЕНЩИН В МИНСКЕ, НЕКОТОРЫХ УДАЕТСЯ ОТБИТЬ: ВИДЕО. Участниц марша задерживают мужчины в балаклавах и без опознавательных знаков (подробнее).

5. ГЛАВА ЧЕРНИГОВСКОЙ ОГА ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: ГОВОРИТ, ЧТО НЕ ХОЧЕТ УГЛУБЛЯТЬ КОНФЛИКТ. Андрей Прокопенко сообщил, что подал заявление об отставке, потому что "фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет" (подробнее).

6. СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПРОТИВ ЧВК ВАГНЕРА. ГБР УЖЕ ОТКРЫЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – ВЕНЕДИКТОВА. Еще одно уголовное дело, по словам депутата Алексея Гончаренко, открыла СБУ (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Відпочинок з родиною | Відпустка на острові Джарилгач посеред Чорного моря: враження, ціни та як дістатись

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.